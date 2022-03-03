Як допомогти: волонтерські організації та центри у Львові

У непрості часи кожен може підтримати державу, армію, тероборону або надати прихисток чи допомогу внутрішньо переміщеним особам.
Львівський портал підготував перелік волонтерських організацій та центрів у Львові:
- Координаційний штаб допомоги від ЛОДА (для тимчасово переміщених осіб):
- Якщо ви хочете надати будь-яку допомогу для центру: (096) 232 81 93
- Для тих, хто потребує притулку, помешкання або гуманітарної допомоги: (068) 414 79 63; (097) 182 18 60; (097) 347 44 59
- Щодо транспортних питань: (063) 663 33 71.
- Координаційний центр допомоги вимушено переміщеним особам: (032) 254 60 79
- Центр координації збору донорської допомоги та коштів для ЗСУ (для донорських організацій): 112 в межах Львівської області, якщо з території інших областей чи з-за кордону – (032) 259 60 31
- Lviv Open Lab (проспект Червоної Калини): (063) 106 72 96
- Гуманітарний штаб у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17): (096) 000 00 44, (098) 941 62; Facebook-сторінка
- Координаційна рада волонтерів та військових у Будинку воїна (вул. Короленка, 1-А): 098-519-89-20; Facebook-сторінка
- «Львівський лицар» волонтерська допомога українським воякам та біженцям (вул. Коперника, 40а): (067) 772 94 42; (067) 939 70 19; Facebook-сторінка
- Українська волонтерська служба Telegram-канал
- Волонтерський рух БУР Львів Telegram-канал
- Львівський осередок «Пласт» збір провізії для армії (вул. Шептицьких, 16): (093) 133 94 43
- Львівська волонтерська кухня (вул. Просвіти, 4а): (096) 096 60 26; (098) 630 69 70; Facebook-сторінка
- Благодійний фонд Анни-Марії (вул. Княгині Ольги, 106): (098) 915 91 40; Facebook-сторінка
- Центр Волонтерства «Корпорація добрих справ»: (050) 259 69 70; (063) 071 81 46; Facebook-сторінка
Водночас ініціативні люди створили сайт для тих, хто бажає надавати допомогу, і хто її потребує: База волонтерських спільнот Львова
Адреси пунктів збору допомоги у Львові:
- Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34
- Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67
- Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11
- Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1
- Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66
- Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85
Локації плетіння сіток для військових у місті:
- Церква Вознесіння – вул. Широка 81а з (Левандівка. підвальне приміщення храму)
- Храм Пресвятого Серця Христового УГКЦ (ще потрібна тканина)
- Порохова Вежа
- Рясне має дві локації (може скоординувати Ірина Оршак)
- Площа ринок, 9 – Бібліотека ім. Іваничука
- вул. Карпінця, 27 – Гуртожиток Політехніки №3
- вул. Лукаша, 5 – Гуртожиток Політехніки №11
- вул. академіка Лазаренка, 42 – Гуртожиток Політехніки №15
- проспект Червоної калини, 58 – Lviv open lab
- вул. Гетьмана Мазепи 1А – Школа-ліцей №81
- вул. Медової Печери, 39 – Гуртожиток ЛНУ №2
- Брюховичі, вул. Івасюка, 2 – Народний дім
- вул. Лукасевича, 15 Рясна – польська
- вул. Чупринки, 70 – Церква Климента
- вул. Новознесеньська, 32 – Храм Пресвятої Богородиці
- вул. Митрополита Андрея, 5 – Студентська бібліотека НУ “ЛП”
- вул. Хуторівка, 24
- вул. Героїв Крут, 27 – НВК Софія
- вул. Підвальна, 4 – Порохова вежа
- вул. Ів. Виговського, 34 – Залізнична районна адміністрація
- вул. Козельницька 2 – Колегіум Українського католицького університету
- вул. Короленка, 7 – приміщення Центр опіки сиріт
- вул. Пасічна, 62 В – Гуртожиток 6 ЛНУ
- вул.Комарова, 12 – (НВК Арніка)
- вул.Симоненка – Церва св.Вололимира і Ольги
- Церква Покрови
- СЗШ 63
- Брюховичі: вул. Незалежності України, 31, дитяча бібліотека (потрібна тканина, сітки)
Перелік центрів буде постійно доповнюватися.
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Оксана Попович