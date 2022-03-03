ОСТАННІ НОВИНИ

Як допомогти: волонтерські організації та центри у Львові

Оксана Попович

|

У непрості часи кожен може підтримати державу, армію, тероборону або надати прихисток чи допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Львівський портал підготував перелік волонтерських організацій та центрів у Львові:

  • Координаційний штаб допомоги від ЛОДА (для тимчасово переміщених осіб):
  • Якщо ви хочете надати будь-яку допомогу для центру: (096) 232 81 93
  • Для тих, хто потребує притулку, помешкання або гуманітарної допомоги: (068) 414 79 63; (097) 182 18 60; (097) 347 44 59
  • Щодо транспортних питань: (063) 663 33 71.
  • Координаційний центр допомоги вимушено переміщеним особам: (032) 254 60 79
  • Центр координації збору донорської допомоги та коштів для ЗСУ (для донорських організацій): 112 в межах Львівської області, якщо з території інших областей чи з-за кордону – (032) 259 60 31
  • Lviv Open Lab (проспект Червоної Калини): (063) 106 72 96
  • Гуманітарний штаб у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17): (096) 000 00 44, (098) 941 62; Facebook-сторінка
  • Координаційна рада волонтерів та військових у Будинку воїна (вул. Короленка, 1-А): 098-519-89-20; Facebook-сторінка
  • «Львівський лицар» волонтерська допомога українським воякам та біженцям (вул. Коперника, 40а): (067) 772 94 42; (067) 939 70 19; Facebook-сторінка
  • Українська волонтерська служба Telegram-канал
  • Волонтерський рух БУР Львів Telegram-канал
  • Львівський осередок «Пласт» збір провізії для армії (вул. Шептицьких, 16): (093) 133 94 43
  • Львівська волонтерська кухня (вул. Просвіти, 4а): (096) 096 60 26; (098) 630 69 70; Facebook-сторінка
  • Благодійний фонд Анни-Марії (вул. Княгині Ольги, 106): (098) 915 91 40; Facebook-сторінка
  • Центр Волонтерства «Корпорація добрих справ»: (050) 259 69 70; (063) 071 81 46; Facebook-сторінка

Водночас ініціативні люди створили сайт для тих, хто бажає надавати допомогу, і хто її потребує: База волонтерських спільнот Львова

Адреси пунктів збору допомоги у Львові:

  • Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34
  • Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67
  • Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11
  • Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1
  • Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66
  • Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85

Локації плетіння сіток для військових у місті:

  • Церква Вознесіння – вул. Широка 81а з (Левандівка. підвальне приміщення храму)
  • Храм Пресвятого Серця Христового УГКЦ (ще потрібна тканина)
  • Порохова Вежа
  • Рясне має дві локації (може скоординувати Ірина Оршак)
  • Площа ринок, 9 – Бібліотека ім. Іваничука
  • вул. Карпінця, 27 – Гуртожиток Політехніки №3
  • вул. Лукаша, 5 – Гуртожиток Політехніки №11
  • вул. академіка Лазаренка, 42 – Гуртожиток Політехніки №15
  • проспект Червоної калини, 58 – Lviv open lab
  • вул. Гетьмана Мазепи 1А – Школа-ліцей №81
  • вул. Медової Печери, 39 – Гуртожиток ЛНУ №2
  • Брюховичі, вул. Івасюка, 2 – Народний дім
  • вул. Лукасевича, 15 Рясна – польська
  • вул. Чупринки, 70 – Церква Климента
  • вул. Новознесеньська, 32 – Храм Пресвятої Богородиці
  • вул. Митрополита Андрея, 5 – Студентська бібліотека НУ “ЛП”
  • вул. Хуторівка, 24
  • вул. Героїв Крут, 27 – НВК Софія
  • вул. Підвальна, 4 – Порохова вежа
  • вул. Ів. Виговського, 34 – Залізнична районна адміністрація
  • вул. Козельницька 2 – Колегіум Українського католицького університету
  • вул. Короленка, 7 – приміщення Центр опіки сиріт
  • вул. Пасічна, 62 В – Гуртожиток 6 ЛНУ
  • вул.Комарова, 12 – (НВК Арніка)
  • вул.Симоненка – Церва св.Вололимира і Ольги
  • Церква Покрови
  • СЗШ 63
  • Брюховичі: вул. Незалежності України, 31, дитяча бібліотека (потрібна тканина, сітки)

Перелік центрів буде постійно доповнюватися.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів