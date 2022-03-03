Як допомогти: волонтерські організації та центри у Львові

У непрості часи кожен може підтримати державу, армію, тероборону або надати прихисток чи допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Львівський портал підготував перелік волонтерських організацій та центрів у Львові:

Координаційний штаб допомоги від ЛОДА (для тимчасово переміщених осіб):

(для тимчасово переміщених осіб): Якщо ви хочете надати будь-яку допомогу для центру: (096) 232 81 93

Для тих, хто потребує притулку, помешкання або гуманітарної допомоги: (068) 414 79 63; (097) 182 18 60; (097) 347 44 59

Щодо транспортних питань: (063) 663 33 71.

Координаційний центр допомоги вимушено переміщеним особам : (032) 254 60 79

: (032) 254 60 79 Центр координації збору донорської допомоги та коштів для ЗСУ (для донорських організацій): 112 в межах Львівської області, якщо з території інших областей чи з-за кордону – (032) 259 60 31

(для донорських організацій): 112 в межах Львівської області, якщо з території інших областей чи з-за кордону – (032) 259 60 31 Lviv Open Lab (проспект Червоної Калини): (063) 106 72 96

(проспект Червоної Калини): (063) 106 72 96 Гуманітарний штаб у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17): (096) 000 00 44, (098) 941 62; Facebook-сторінка

(вул. Коперника, 17): (096) 000 00 44, (098) 941 62; Facebook-сторінка Координаційна рада волонтерів та військових у Будинку воїна (вул. Короленка, 1-А): 098-519-89-20; Facebook-сторінка

(вул. Короленка, 1-А): 098-519-89-20; Facebook-сторінка «Львівський лицар» волонтерська допомога українським воякам та біженцям (вул. Коперника, 40а): (067) 772 94 42; (067) 939 70 19; Facebook-сторінка

(вул. Коперника, 40а): (067) 772 94 42; (067) 939 70 19; Facebook-сторінка Українська волонтерська служба Telegram-канал

Telegram-канал Волонтерський рух БУР Львів Telegram-канал

Telegram-канал Львівський осередок «Пласт» збір провізії для армії (вул. Шептицьких, 16): (093) 133 94 43

збір провізії для армії (вул. Шептицьких, 16): (093) 133 94 43 Львівська волонтерська кухня ( вул. Просвіти, 4а): (096) 096 60 26; (098) 630 69 70; Facebook-сторінка

вул. Просвіти, 4а): (096) 096 60 26; (098) 630 69 70; Facebook-сторінка Благодійний фонд Анни-Марії (вул. Княгині Ольги, 106): (098) 915 91 40; Facebook-сторінка

(вул. Княгині Ольги, 106): (098) 915 91 40; Facebook-сторінка Центр Волонтерства «Корпорація добрих справ»: (050) 259 69 70; (063) 071 81 46; Facebook-сторінка

Водночас ініціативні люди створили сайт для тих, хто бажає надавати допомогу, і хто її потребує: База волонтерських спільнот Львова

Адреси пунктів збору допомоги у Львові:

Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34

Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67

Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11

Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1

Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66

Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85

Локації плетіння сіток для військових у місті:

Церква Вознесіння – вул. Широка 81а з (Левандівка. підвальне приміщення храму)

Храм Пресвятого Серця Христового УГКЦ (ще потрібна тканина)

Порохова Вежа

Рясне має дві локації (може скоординувати Ірина Оршак)

Площа ринок, 9 – Бібліотека ім. Іваничука

вул. Карпінця, 27 – Гуртожиток Політехніки №3

вул. Лукаша, 5 – Гуртожиток Політехніки №11

вул. академіка Лазаренка, 42 – Гуртожиток Політехніки №15

проспект Червоної калини, 58 – Lviv open lab

вул. Гетьмана Мазепи 1А – Школа-ліцей №81

вул. Медової Печери, 39 – Гуртожиток ЛНУ №2

Брюховичі, вул. Івасюка, 2 – Народний дім

вул. Лукасевича, 15 Рясна – польська

вул. Чупринки, 70 – Церква Климента

вул. Новознесеньська, 32 – Храм Пресвятої Богородиці

вул. Митрополита Андрея, 5 – Студентська бібліотека НУ “ЛП”

вул. Хуторівка, 24

вул. Героїв Крут, 27 – НВК Софія

вул. Підвальна, 4 – Порохова вежа

вул. Ів. Виговського, 34 – Залізнична районна адміністрація

вул. Козельницька 2 – Колегіум Українського католицького університету

вул. Короленка, 7 – приміщення Центр опіки сиріт

вул. Пасічна, 62 В – Гуртожиток 6 ЛНУ

вул.Комарова, 12 – (НВК Арніка)

вул.Симоненка – Церва св.Вололимира і Ольги

Церква Покрови

СЗШ 63

Брюховичі: вул. Незалежності України, 31, дитяча бібліотека (потрібна тканина, сітки)

Перелік центрів буде постійно доповнюватися.

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