Від почаку війни в Україну повернулись 140 тисяч громадян

Від початку нападу Росії на Україну понад 140 тисяч українців повернулися додому. Більшість з них – чоловіки. Про це йдеться у Facebook Державної прикордонної служби.

Так, з 24 лютого в Україну прибуло 143 тисячі наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки.

Водночас західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тис. осіб. Із них на виїзд з країни попрямували понад 900 тисяч осіб – майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців.

Також прикордонники пропустили 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслали з-за кордону.

Нагадаємо, Європейський Союз надає 500 млн євро першого траншу гуманітарної допомоги українцям. Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.

Львівський портал публікував контакти та вебсайти організацій, ініціатив або спільнот, які допомагають біженцям. Якщо вам потрібна допомога, скористайтеся цим списком.

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