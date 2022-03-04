Перелік організацій, що допомагають біженцям в Україні та за кордоном

В умовах війни з рф багато українців залишили рідні домівки у пошуках безпечного місця – такого, яке не під обстрілами російських військових. Частина біженців знайшли житло в межах України, частина прямує до кордону. У Центрі громадського здоров’я зібрали контакти та вебсайти організацій, ініціатив або спільнот, які допомагають біженцям.

Якщо вам потрібна допомога, скористайтеся цим списком.

В межах України

Ukraine Now – якщо не можете покинути територію та потребуєте допомоги, можна залишити заявку за посиланням і волонтери зв’яжуться з вами протягом дня.

Для пошуку прихистку в різних регіонах України: посилання тут.

Центр Спільних Дій – допомагає людям, що їдуть від війни в більш безпечні регіони. Вас можуть прийняти люди з Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано– Франківської, Хмельницької, Рівненської областей. Щоб отримати допомогу, заповніть анкету за цим посиланням.

Виїзд за кордон

«Разом для України» Ініціатива української громади, яка проживає за кордоном, та друзів, які бажають допомогти. За цим посиланням.

Надає інформацію Ініціатива української громади, яка проживає за кордоном, та друзів, які бажають допомогти.для українців та біженців, які прибувають до Європи.

Допомога з житлом та проживанням.

Юридична допомога.

Екстрені контакти.

Центри підтримки біженців.

Ресурси підтримки біженців.

Пожертвування.

«Допомога біженцям з України» Ця база даних була створена в рамках ініціативи низового населення щодо допомоги біженцям із зруйнованої війною України. Посилання тут.

«Міграційний інформаційний центр Словаччини» Безкоштовні консультації та послуги для громадян що прямують до Словаччини. Допомога з транспортом, допомога з житлом, юридична допомога. Посилання тут.

«Допомога RO» Веб– платформа для підтримки людей з України, які хочуть звернутися за допомогою до Румунії в цей складний період. Інформація про процедуру в’їзду в країну, способи подачі заявок про надання статусу біженця українцям в Румунії, які їх права та обов’язки та корисні ресурси під час їх перебування в країні. Посилання тут.

«Сильні разом» Приватна ініціатива румунських волонтерів. Допомогають громадянам, які тікають від війни в Україні в Румунію. Посилання тут.

«Об’єднані за Україну – United for Ukraine» У цій групі можна попросити допомогу у наших друзів з Румунії (житло, ліки, речі робота). Посилання тут.

«З України до Словаччини» Інформація для людей прямуючих з України до Словаччини. Дана сторінка регулярно актуалізується з ресурсів Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Посилання тут.

«Молдова для українців» Портал для тих, хто прямую до Молдови. Проживання, транспорт, консультування, одяг та їжа. Посилання тут.

«Helpbus» Реєстрація на безкоштовний транспорт з кордонів України до Німеччини. Посилання тут.

«Kto pomôže Ukrajine» Онлайн– платформа, яка охоплює різні форми допомоги громадянам України, які змушені покинути свої домівки через збройний конфлікт і приїхати до Словаччини. Посилання тут.

«Refugees Romania» Агрегатор пропозицій від волонтерів Румунії. Притулок, проживання, робота, їжа, ліки та інше. Посилання тут.

«DOPOMOGA GOV MD» Корисна информація для біженців з України до Молдови. Притулок, проживання, робота, їжа, ліки та інше. Посилання тут.

«Pomoc dla Ukrainy | Допомога Україні» Ця група була створена для людей з України, які змушені тікати та шукати безпечного притулку за межами своєї країни. Тут ви знайдете оголошення про надання/оренду квартир, кімнат, будинків в Польщі та інші форми допомоги. Посилання тут.

«Угорський Гельсінський Комітет» Інформація для тих, хто прямує до Угорщини. Посилання тут.

«@ukrainehelpberlin» Агрегатор з корисними посиланнями для біженців до Німеччини. Посилання тут.

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Фото: Tverdohlib.com/Depositphotos