Євросоюз надає українським біженцям 500 млн євро, вони можуть жити в ЄС рік

Європейський Союз надає перший транш у розмірі 500 мільйонів євро на гуманітарну допомогу біженцям з України. Про це повідомила в Твітері президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.

«ЄС надає перший транш у розмірі 500 мільйонів євро для допомоги біженцям, і цього тижня ми подбали про те, щоб вони отримали право на проживання в ЄС принаймні на рік. Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, що їх приймають», – йдеться у повідомленні.

