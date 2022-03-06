ОСТАННІ НОВИНИ

Євросоюз надає українським біженцям 500 млн євро, вони можуть жити в ЄС рік

Ольга Денисяка

|

Європейський Союз надає перший транш у розмірі 500 мільйонів євро на гуманітарну допомогу біженцям з України. Про це повідомила в Твітері президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.

«ЄС надає перший транш у розмірі 500 мільйонів євро для допомоги біженцям, і цього тижня ми подбали про те, щоб вони отримали право на проживання в ЄС принаймні на рік. Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, що їх приймають», – йдеться у повідомленні.


Зазначимо, за даними ООН, станом на 5 березня уже понад 1,2 мільйона біженців залишили Україну через війну, яку почала Росія.

Львівський портал публікував контакти та вебсайти організацій, ініціатив або спільнот, які допомагають біженцям. Якщо вам потрібна допомога, скористайтеся цим списком.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів