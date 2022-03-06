Україну залишили понад 1,5 мільйона біженців, – ООН

За останні 10 днів понад 1,5 млн людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від війни, яку почала Росія. Про це повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, передає УП.

«Ця криза біженців у Європі, яка зростає найшвидшими темпами з часів Другої світової війни», – заявив Філіппо Гранді.

Нагадаємо, Європейський Союз надає 500 млн євро першого траншу гуманітарної допомоги українцям. Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.

Львівський портал публікував контакти та вебсайти організацій, ініціатив або спільнот, які допомагають біженцям. Якщо вам потрібна допомога, скористайтеся цим списком.

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