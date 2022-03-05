Україну залишили понад 1,2 мільйона біженців, – ООН

Уже понад 1,2 мільйона біженців залишили Україну через війну, яку почала Росія. Такі дані з посиланням на управління верховного комісара ООН у справах біженців подає телеканал CNN, пише Радіо Свобода.

Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 березня, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

Як ідеться в оновленій інформації, з 1 209 976 біженців, які втекли, більш як половина перетнули кордон України з Польщею.

Серед інших країн, які першими прийняли українських біженців, є Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія.

УВКБ ООН також вказує, що багато інших українців «переїжджають усередині країни», багато родин виїхали в повному складі.

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