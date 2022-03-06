Авіаудар по аеропорту Вінниці: під завалами перебувають шестеро людей

Під завалами аеропорту біля Вінниці, у який влучили російські окупанти, перебувають 6 працівників комунального підприємства «Аеропорт Вінниця». Їхній стан поки що не відомий. Про це пише Громадське з посиланням на міського голову Вінниці Сергія Моргунова.

Зі свого боку голова Вінницької обласної держадміністрації Сергій Борзов назвав авіаудар 6 березня «першим потужним бомбардуванням Вінниці». Він розповів, що унаслідок удару окупантів постраждали і цивільні, і військові. В аеропорту загорілися цистерни з паливом, але рятувальники швидко загасили пожежу.

Окупаційні сили запускали крилаті ракети. До того ж одна ракета влучила у зламаний літак. Схоже, окупанти сприйняли його за справний.

Борзов сказав, що удар по аеропорту та Гавришівці був очікуваним, але досі вінничани нехтували повітряною тривогою.

Як писав Львівський портал, 6 березня російські окупанти запустили 8 ракет по військовому об’єкті в Гавришівці поблизу Вінниці. Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що аеропорт у Вінниці повністю знищений.

За даними ДСНС, на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того була зруйнована адміністративна будівля. З-під завалів рятувальники деблокували чотирьох людей, одна з них – загинула.

Згодом у Міністерстві оборони Молдови заявили, що ракети нібито запускали не з окупованого росіянами Придністров’я, а з акваторії Чорного моря.

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