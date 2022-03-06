Росіяни випустили вісім ракет по Вінниці, зруйнували аеропорт

Російські окупаційні війська випустили вісім ракет по Вінниці і повністю зруйнували аеропорт. Про це у терміновому відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Щойно відбувся ракетний удар по Вінниці. Вісім ракет проти нашої мирної Вінниці, яка жодним чином ніколи не загрожувала Росії. Ракетний удар, жорсткий цинічний. Повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми – покоління українців», – повідомив президент.

Володимир Зеленський вкотре звернувся до Заходу з вимогою закрити небо над Україною, щоб окупанти не обстрілювали мирне населення з ракет та бойової авіації.

«Ми повторюємо кожного дня – закрийте небо над Україною, закрийте для всіх російських ракет, для бойової авіації, для всіх терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону – без ракет та без авіабомб. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли себе захистити, то можна зробити лише один висновок – ви також хочете, щоб нас дуже повільно вбивали. Це відповідальність і політиків світу. Від сьогодні і назавжди», – заявив Зеленський.

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