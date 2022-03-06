ОСТАННІ НОВИНИ

Ракети, що влучили по Вінниці, не запускали з Придністров’я, – Міноборони Молдови

Наталя Дуляба

|

Вісім ракет, що влучили по цивільному аеропорту у Вінниці, запустили не з окупованого росіянами Придністров’я, а з акваторії Чорного моря. Інформація про ракетну атаку з окупованої частини Молдови є помилковою. Про це пише Європейська правда з посиланням на Міністерство оборони Молдови.

«Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет (що влучили по) аеропорту Вінниці з придністровської території на територію України», – йдеться у заяві.

Цю інформацію підтверджують також співрозмовники видання у керівництві Молдови, які вивчали інформацію з цього приводу.

«Жодного типу крилатих ракет на території Придністров’я ніколи не було. У Придністров’ї є лише установки залпового вогню “Град” з дальністю стрільби 20 км», – розповів один зі співрозмовників.

Представники Молдови переконані, що запуск ракет здійснений з кораблів РФ у Чорному морі. Це відповідає дальності, зокрема, ракет «Іскандер». Утім траса запуску ракет по Вінниці справді пролягала над Придністров’ям – територією Молдови, що перебуває під російською окупацією з 1992 року.

Як писав Львівський портал, 6 березня російські окупанти запустили 8 ракет по військовому об’єкті в Гавришівці поблизу Вінниці. Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що аеропорт у Вінниці повністю знищений.

За даними ДСНС,  на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того була зруйнована адміністративна будівля. З-під завалів рятувальники деблокували чотирьох людей, одна з них – загинула.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів