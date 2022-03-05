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У Бородянці кадировці захопили понад 500 пацієнтів диспансеру, – ОВДА

Ольга Денисяка

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У Бородянці, що в Київській області, окупанти захопили понад 500 пацієнтів психоневрологічного диспансеру. Про це в Телеграм повідомив голова Київської військової обласної адміністрації Олексій Кулеба.

Олексій Кулеба заявив, що 5 лютого на територію Бородянського психоневрологічного інтернату «зайшов підрозділ рашистських кадирівців». Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії.

За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких, майже 100 – лежачі. Усі вони, разом із персоналом зараз є заручниками.

«Ми пам’ятаємо, що ворог веде війну по всіх фронтах, прикривається мирним населенням, дітьми та хворими. Зараз перевіряємо цю новину на достовірність. Якщо інформація підтвердиться, то це стане ще одним фактом у низці військових злочинів російського окупанта. Адже останніми днями інтернат був укриттям й для місцевих жителів», – повідомив Олексій Кулеба.

Як повідомляв Львівський портал російські військові масштабними обстрілами, фактично, знищили селище Бородянка, що неподалік Києва. Хаотичний обстріл житлових будинків росіянами тривав кілька днів.

Більшість мешканців 13-тисячного селища залишилась без даху над головою. У місті, фактично, відсутній зв’язок. Кількість жертв наразі уточнюється.

У ДСНС заявляли, що в Бородянці рятувальники звільнили понад 200 мешканців, які спустилися в «укриття» й опинилися під завалами будівель. Згодом рятувальнии повідомили, під завалами будинків можуть перебувати ще близько 100 людей, їхня доля наразі невідома.

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