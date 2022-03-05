На Львівщині знову не працюють лінії «101», «102» та «112». Куди дзвонити

5 березня через технічні причини на Львівщині знову не працюють лінії служби порятунку за номерами «101» та «112» та лінія поліції «102». Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Під час виникнення надзвичайних ситуацій можна викликати рятувальників можна за такими номерами телефону:

для абонентів Київстар +380969632583 та +38067 94 31 923;

для абонентів Lifecell +380639815841 та +38093 54 78 394;

для абонентів Vodafon +380995218203 та +38099 52 18 220

Резервні номери «102»:

0963225167,

0680205581,

0680971708,

0989579718,

0683109186,

098182 89 02,

0959127061,

0934225845,

0981828901.

Додамо, що вчора на Львівщині не працювали лінії служби порятунку за номерами «101» та «112» та лінія швидкої допомоги «103». Також у Львові несправно працював стаціонарний зв’язок.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков застерігав, що окупанти готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Відтак українцям варто бути готовими до перебоїв зі зв’язком, масових фейків про капітуляцію України, брехливих відеороликів та начебто підписаних «документів».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.