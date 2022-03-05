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На Львівщині знову не працюють лінії «101», «102» та «112». Куди дзвонити

Ольга Денисяка

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5 березня через технічні причини на Львівщині знову не працюють лінії служби порятунку за номерами «101» та «112» та лінія поліції «102». Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Під час виникнення надзвичайних ситуацій можна викликати рятувальників можна за такими номерами телефону:

  • для абонентів Київстар +380969632583 та  +38067 94 31 923;
  • для абонентів Lifecell +380639815841 та +38093 54 78 394;
  • для абонентів Vodafon +380995218203 та +38099 52 18 220

Резервні номери «102»:

  • 0963225167,
  • 0680205581,
  • 0680971708,
  • 0989579718,
  • 0683109186,
  • 098182 89 02,
  • 0959127061,
  • 0934225845,
  • 0981828901.

Додамо, що вчора на Львівщині не працювали лінії служби порятунку за номерами «101» та «112» та лінія швидкої допомоги «103». Також у Львові несправно працював стаціонарний зв’язок.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков застерігав, що окупанти готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Відтак українцям варто бути готовими до перебоїв зі зв’язком, масових фейків про капітуляцію України, брехливих відеороликів та начебто підписаних «документів».

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