ОСТАННІ НОВИНИ

«101» та «112» на Львівщині не працюють: альтернативні телефони

Оксана Попович

|

У місті тимчасово не працює лінія служби порятунку «101» та «112». Львів’ян просять зберігати спокій і телефонувати на альтернативні номери телефонів. Про це йдеться на сторінці ДСНС Львівщини у Facebook.

З технічних причин на Львівщині не працює лінія служби порятунку за номером «101» та «112».

Відтак мешканців Львівщини, у яких виникла надзвичайна ситуація, просять телефонувати за номерами:

  • для абонентів Київстар +380969632583;
  • для абонентів Lifecell +380639815841 та +380639812547;
  • для абонентів Vodafon +380995218203

Також не працює лінія швидкої допомоги «103». Викликати «швидку» допомогу на Львівщині можна за наступними телефонами:

  • 067 905 8744
  • 067 905 8561

Містян просять зберігати спокій. Найближчим часом технічні несправності усунуть.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков застерігав, що окупанти готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Відтак українцям варто бути готовими до перебоїв зі зв’язком, масових фейків про капітуляцію України, брехливих відеороликів та начебто підписаних «документів».

Так, 3 березня низку офіційних сайтів міських районних адміністрацій та територіальних громад Львівської області зламали. Там розмістили повідомлення про нібито капітуляцію України від імені Володимира Зеленського.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів