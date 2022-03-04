«101» та «112» на Львівщині не працюють: альтернативні телефони

У місті тимчасово не працює лінія служби порятунку «101» та «112». Львів’ян просять зберігати спокій і телефонувати на альтернативні номери телефонів. Про це йдеться на сторінці ДСНС Львівщини у Facebook.
З технічних причин на Львівщині не працює лінія служби порятунку за номером «101» та «112».
Відтак мешканців Львівщини, у яких виникла надзвичайна ситуація, просять телефонувати за номерами:
- для абонентів Київстар +380969632583;
- для абонентів Lifecell +380639815841 та +380639812547;
- для абонентів Vodafon +380995218203
Також не працює лінія швидкої допомоги «103». Викликати «швидку» допомогу на Львівщині можна за наступними телефонами:
- 067 905 8744
- 067 905 8561
Містян просять зберігати спокій. Найближчим часом технічні несправності усунуть.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков застерігав, що окупанти готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Відтак українцям варто бути готовими до перебоїв зі зв’язком, масових фейків про капітуляцію України, брехливих відеороликів та начебто підписаних «документів».
Так, 3 березня низку офіційних сайтів міських районних адміністрацій та територіальних громад Львівської області зламали. Там розмістили повідомлення про нібито капітуляцію України від імені Володимира Зеленського.
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Оксана Попович