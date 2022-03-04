«101» та «112» на Львівщині не працюють: альтернативні телефони

У місті тимчасово не працює лінія служби порятунку «101» та «112». Львів’ян просять зберігати спокій і телефонувати на альтернативні номери телефонів. Про це йдеться на сторінці ДСНС Львівщини у Facebook.

З технічних причин на Львівщині не працює лінія служби порятунку за номером «101» та «112».

Відтак мешканців Львівщини, у яких виникла надзвичайна ситуація, просять телефонувати за номерами:

для абонентів Київстар + 380969632583 ;

; для абонентів Lifecell + 380639815841 та + 380639812547 ;

та + ; для абонентів Vodafon +380995218203

Також не працює лінія швидкої допомоги «103». Викликати «швидку» допомогу на Львівщині можна за наступними телефонами:

067 905 8744

067 905 8561

Містян просять зберігати спокій. Найближчим часом технічні несправності усунуть.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков застерігав, що окупанти готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Відтак українцям варто бути готовими до перебоїв зі зв’язком, масових фейків про капітуляцію України, брехливих відеороликів та начебто підписаних «документів».

Так, 3 березня низку офіційних сайтів міських районних адміністрацій та територіальних громад Львівської області зламали. Там розмістили повідомлення про нібито капітуляцію України від імені Володимира Зеленського.

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