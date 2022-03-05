На Львівщині підприємців каратимуть за підвищення цін на соцпродукти

У Львівській області покарають підприємців, які піднімуть у воєнний час ціни на соціально значущі продукти. Такі вчинки прирівняли до мародерства. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook голова Львівської ОВДА Максим Козицький.

Максим Козицький наголосив, що вартість соціально значущих продуктів має залишатись такою як 23 лютого. При цьому підвищення цін під час у воєнного стану розцінюватимуть як мародерство.

До соціально значущих належать такі продукти:

хліб житньо-пшеничний,

батон,

крупа гречана,

борошно пшеничне (вищий сорт),

цукор пісок,

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого сорту),

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці),

яйця курячі категорії С1,

птиця (тушка куряча),

масло вершкове жирністю 72,5%.

Куди повідомляти про завищені ціни?

Держпродспоживслужба

електронна пошта: [email protected]

Номер телефону: 050 230 04 28, 096 000 98 23

Територіальні органи Держпродспоживслужби

Офіційна сторінка: dpss.gov.ua.

Електронна пошта: [email protected]

Номер телефону: 032 261 36 90

На Львівщині за цінами на соціально значущі продукти постійно стежить Головне управління Держпродспоживслужби нашої області. Якщо порушення виявляють, підприємства притягають до відповідальності відповідно до Законів України «Про захист прав споживачів», «Про ціни і ціноутворення» та до адміністративної відповідальності, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повіддомляв Львівський портал, напередодоні мер Львова Андрій Садовий наголосив, що ціни на оренду помешкань, в тому числі для вимушено переміщених осіб, повинні залишатись на довоєнному рівні. Водночас всі орендодавці чи готельєри, які хочуть нажитися у такий складний час, будуть прирівняні у Львові до мародерів.

Про недобросовісних орендодавців, які виставляють завищену ціну на помешкання, просять повідомляти на Гарячу лінію міста 1580. Їх імена виставлятимуть на публічний осуд та передаватимуть до Служби безпеки України.

Також у Львівській області створили спеціального бота, куди можна повідомляти про такі випадки. Бота можна знайти за посиланням в телеграмі: @pos_terminals_bot.

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