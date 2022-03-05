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Евакуацію з Волновахи РФ теж зірвала

Наталя Дуляба

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Російська армія продовжує обстрілювати шляхи для евакуації з Маріуполя й Волновахи і таким чином не виконує домовленості про «зелений коридор». Про це пише Українська правда.

«Об 11:45 Російська Федерація почала обстріл міста Волноваха з важкого озброєння. Як ви знаєте, з 9-ї години 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарні коридори: Волноваха і Маріуполь.

Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста, не дотрималася взятих на себе зобов’язань і обстрілює місто Волноваха. Також у напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої в районі населеного пункту Пологи – Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

Ми звертаємося до російської сторони: припинити обстріли, повернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору для того, щоб діти, жінки і люди похилого віку змогли покинути населенні пункти», – сказала в ефірі національного телемарафону міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Україна закликала Росію дати можливість направити гуманітарні вантажі з Дніпра й Запоріжжя, аби доправити медикаменти та продукти харчування.

Як писав Львівський портал, у суботу, 5 березня, російська сторона погодилась припинить вогонь і відкрити гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи. Евакуація мала тривати з 11:00 до 16:00 год. під супроводом Червоного хреста.

Втім у Маріуполі окупанти відкрили вогонь і зірвали евакуацію. Те ж зробили війська РФ і в Волновасі.

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