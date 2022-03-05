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В Маріуполі окупанти відкрили вогонь і зірвали евакуацію

Наталя Дуляба

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Російська сторона порушила домовленості про «зелений коридор» з Маріуполя і почала обстріл. Через це евакуацію мирних жителів довелося перенести. Про це йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

«У зв’язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься. Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають перемовини з РФ щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору.

Інформувати мешканців Маріуполя будуть також і через гучномовці.

Про зрив евакуації з боку РФ під час загальнонаціонального телемарафону повідомила й віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ірина Верещук.

Нагадаємо, у суботу, 5 березня, російська сторона погодилась припинить вогонь і відкрити гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи. Евакуація мала тривати з 11:00 до 16:00 год. під супроводом Червоного хреста.

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