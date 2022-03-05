Починається евакуація з Маріуполя і Волновахи, росіяни пообіцяли не стріляти

Армія РФ із 09:00 год. ранку за Києвом 5 березня припинить вогонь і відкриє гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи. Українська сторона підтвердила таку домовленість. Про це пише Українська правда.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що з Маріуполя та Волновахи відкриють гуманітарні коридори для цивільних.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко о 09:00 год. ранку повідомив: «Зараз маємо підтвердження режиму тиші з 9:00. У ці хвилини опрацьовуємо деталі евакуації».

У Маріуполі буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий зміг це зробити, заявив Кирилелко.

5 березня з 9:00 до 16:00 год. буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення.

Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом: Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок:

СК «Іллічівець» (пр. Нахімова, 53)

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)

Також можна буде виїхати на особистому транспорт, але суворо слідувати за маршрутом гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00 год.).

«Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення: беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт», – попросив Кириленко.

«Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено», – наголосив він.

Щодо Волновахи повідомляли про евакуацію 4 березня, о 20:00. Координує роботу усіх сторін і учасників процесу Донецька обласна військова адміністрація.

Зауважимо, що Маріуполь і Волноваха стали найгарячішими точками в Донецькій області, їхню інфраструктуру фактично знищили, людям влаштували по суті геноцид. Також опинилися в блокаді й на межі гуманітарної катастрофи захоплені російськими військами Бердянськ і Херсон.

Росія не раз порушувала свої обіцянки. Зокрема, у серпні 2014 року сталася трагедія, відома як «іловайський котел»: коли іловайське угруповання ЗСУ опинилося в оточенні і було домовлено про його безпечний вихід, гібридні російсько-окупаційні війська відкрили вогонь і розстріляли колони на марші.

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