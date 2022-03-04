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У Херсоні окупанти не пускають гумдопомогу, щоб виставити себе «рятівниками»

Оксана Попович

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Херсон перебуває в облозі російських військових, які не пропускають машини з гуманітарною допомогою до міста. Натомість прагнуть довести ситуацію до критичної та виступити «рятівниками» херсонців. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

Попри вчорашні домовленості на переговорах про «зелені» коридори російські війська відмовляються впустити машини із продуктами та гуманітарною допомогою до Херсона.

«Херсон перебуває у кільці і наші машини не пропускають. Незважаючи на вчорашні домовленості на найвищому рівні, на практиці «внизу» все це поки що не працює», – зазначив Ігор Колихаєв.

Мер припускає, що «добрі визволителі» готуються привезти до Херсона свій «порятунок», тому не пускають нашу гумдопомогу.

«Спочатку довели ситуацію до критичної, а потім героїчно нас рятуватимуть, щоб ви всі на камеру подякували «благодійникам», – наголосив очільник Херсона.

Він також підтвердив, що мобільний зв’язок заглушили,  а місцевий ТВ-центр захоплений. Раніше Львівський портал повідомляв, що у Херсоні почали транслювати російську пропаганду через Т2.

Колихаєв закликав херсонців залишатися людьми та допомагати одне одному.

Інформацію про відмову російських військ створити «зелений» коридор підтвердив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

«Окупанти не дали добра на «зелений коридор» для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Очільник області додав, що українська влада відправила 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим.

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Фото: Укрінформ

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