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У Херсоні почали транслювати роспропаганду через Т2

Ольга Денисяка

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Зранку 4 березня у Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телелеканали та 3 радіоканали через приставку Т2. Про це повідомляє Суспільне Херсон.

Наразі в місті лише на телеканалі UA:Херсон транслюється всеукраїнських марафон. Інші регіональні канали не працюють. Подібна ситуація і в районах області.

Зазначимо, що загарбники зухвало діють і в інформаційному просторі. Ворог поширює дезінформацію та матеріали кремлівської пропаганди. Тож українцям радять довіряти тільки перевіреним інформаційним ресурсам.

Як пише УП, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що окупанти планують провести липову демонстрацію на користь об’єднання Херсонщини з Кримом, за участі нібито «місцевих», завезених з півострова.

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