Другий раунд переговорів з Росією: забезпечать гуманітарні коридори

Українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог з російською стороною у третьому раунді переговорів. Проте є певне порозуміння щодо гуманітарних коридорів. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНІАН.

Надвечір 3 березня завершився другий раунд українсько-російських переговорів. У підсумку українська делегація не отримала тих результатів, на які розраховувала.

«Єдине, що я можу сказати: обговорили досить детально гуманітарний аспект, тому що досить багато міст зараз перебувають в оточенні, там драматична ситуація з продуктами харчування, медикаментами, можливістю евакуації», – зазначив Подоляк.

Відтак сторони досягли порозуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найжорстокіших боїв. В цей час там має діяти режим тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація у цих секторах.

«Тобто не скрізь, а лише в місцях, де будуть власне найгуманітарніші коридори, можливо, буде припинення вогню на час проведення евакуації», – наголосив радник ОП.

З цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв’язку та взаємодії та формуватимуться відповідні логістичні процедури.

Водночас третій раунд російсько-українських переговорів планується провести у максимально короткі терміни.