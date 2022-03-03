На Львівщині атакують офіційні сайти: поширюють фейк від імені Зеленського

Жертвами хакерської атаки стали сайти Мостиської та Жидачівської громад. На зламаних сайтах розміщують фейкові заяви від імені Президента Зеленського чи інших високопосадовців. Про це на своєму Telegram-каналі заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Ворог запустив чергова хвиля ворожих фейків. Під навалу дезінформації вже попали Волинська та Херсонська області. Тепер від хакерської атаки постраждали сайти міських районних адміністрацій та територіальних громад Львівської області.

Зокрема, хакери зламали сайти Мостиської та Жидачівської громад. Наразі вони не працюють.

«На зламаних сайтах можуть бути розміщені фейкові заяви від імені Президента України Володимира Зеленського або інших високопосадовців: у письмовій формі або створені відео за технологією діпфейк», – зазначив Максим Козицький.

Очільник Львівщини закликав не вірити неправдивій інформації та не поширювати фейків.

«Наше військо сильне! Воно нещадно трощить орків. Наш Президент – з українським народом! Ми не поступимося окупанту! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!», – йдеться у повідомленні голови Львівської ОВА.

Згодом з’явилася інформація про злам низки сайтів громад Львівщини: Буської, Давидівської, Мостиської, Яворівської, Новояворівської, Камянко-Бузької та інших. Там розмістили фейкове повідомлення про капітуляцію України та підписання миру з РФ від імені Президента України.

Інформацію про масовий злам сайтів регіональних органів влади та місцевого самоврядування підтвердили в Службі безпеки Львівщини. Зазначається, що в такий спосіб ворог поширює брехню про нібито капітуляцію та підписання мирного договору з РФ.

« Заявляємо – це фейк! Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі » , – повідомили в СБУ.

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