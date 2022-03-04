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У Львові тимчасово не працює лінія «103»: куди дзвонити

Оксана Попович

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У місті тимчасово не працює лінія швидкої допомоги «103». Також зафіксована несправна робота стаціонарних телефонів. Про це йдеться на сторінці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

Викликати «швидку» допомогу на Львівщині можна за наступними телефонами:

  • 067 905 8744
  • 067 905 8561

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті зафіксували несправну роботу стаціонарних телефонів.

«Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами», – зазначив мер.

Містян просять зберігати спокій. Найближчим часом технічні несправності усунуть.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков застерігав, що окупанти готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Відтак українцям варто бути готовими до перебоїв зі зв’язком, масових фейків про капітуляцію України, брехливих відеороликів та начебто підписаних «документів».

Так, 3 березня низку офіційних сайтів міських районних адміністрацій та територіальних громад Львівської області зламали. Там розмістили повідомлення про нібито капітуляцію України від імені Володимира Зеленського.

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