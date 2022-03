На Львівщині відкрили Центр координації збору допомоги для армії

Центр збиратиме грошову та гуманітарну допомогу від українських донорських організацій та діаспори зі всього світу. А надалі розподілятиме її на потреби України в боротьбі з окупантом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Центр координації збору допомоги та коштів для Збройних сил України, територіальної оборони, силових структур та тимчасово переміщених осіб має на меті об’єднати усі запити про допомогу, а також всі пропозиції в одному місці.

Центр працюватиме за трьома напрямками:

централізований збір та опрацювання запитів на потреби від війська та державних структур;

централізований збір та опрацювання пропозицій донорських організацій щодо забезпечення грошової та гуманітарної допомоги;

збір коштів та гуманітарної допомоги від діаспори у всьому світі.

Відтак до центру запрошують звертатися, якщо:

у вас є сформована потреба гуманітарної допомоги;

якщо ви разом з діаспорою, громадою, бізнес-спільнотою організували централізований збір та закупи гуманітарної допомоги і вам потрібні актуальні потреби армії, допомога в логістиці чи перетині кордону;

якщо ви бажаєте стати донорською організацією і готові надавати кошти для закупки гуманітарної допомоги.

З приводу цих питань у ЛОДА просять писати на електронну скриньку [email protected] або телефонувати в межах Львівської області за коротким номером 112, з території інших областей чи з-за кордону – (032) 259 60 31.

Уся основна інформація щодо транспортування гуманітарної допомоги, перетину державного кордону з гуманітарним вантажем, доставки на проміжні склади у Республіці Польща та Львівській області, переказу коштів на рахунки координаційного штабу, допомоги у логістиці та координації допомоги від міжнародних донорських організацій шукайте за посиланням.

Крім того, є відкриті рахунки у різних валютах, через які можна швидко та безпечно перечислити допомогу безпосередньо на закупівлю необхідних ресурсів для нашої армії.

Intermediary bank: Commerzbank ag

(Банк-посередник) Frankfurt am main, Germany

Swift: cobadeff

______________________________

Beneficiary bank: Kredobank

(банк отримувача) Lviv, Ukraine

Acc. 400888100500

Swift: wucb ua 2x

_______________________________

Beneficiary: jsc ‘Idea bank’

(отримувач) Lviv, Ukraine

Iban. Ua923253650000000000016004002

Swift: idba ua uk

Payment details: for ngo “analytical and advocacy center

(деталі платежу) “lviv regulatory hub”

Iban: ua603363102600300200100722620

Acc contr n __ dd ______

______________________________

Hryvnia account:

ГО «Аналітично-адвокаційний центр «Львівський регуляторний хаб»

79014, Львівська обл., м. Львів, вул. Козланюка 11а

ЄДРПОУ 41127790

IBAN UA 983363100000026005002722620

в АТ «Ідея банк»,

МФО 336310

Призначення платежу: благодійні внески.

