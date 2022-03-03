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На Львівщині відкрили Центр координації збору допомоги для армії

Оксана Попович

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Центр збиратиме грошову та гуманітарну допомогу від українських донорських організацій та діаспори зі всього світу. А надалі розподілятиме її на потреби України в боротьбі з окупантом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Центр координації збору допомоги та коштів для Збройних сил України, територіальної оборони, силових структур та тимчасово переміщених осіб має на меті об’єднати усі запити про допомогу, а також всі пропозиції в одному місці.

Центр працюватиме за трьома напрямками:

  • централізований збір та опрацювання запитів на потреби від війська та державних структур;
  • централізований збір та опрацювання пропозицій донорських організацій щодо забезпечення грошової та гуманітарної допомоги;
  • збір коштів та гуманітарної допомоги від діаспори у всьому світі.

Відтак до центру запрошують звертатися, якщо:

  • у вас є сформована потреба гуманітарної допомоги;
  • якщо ви разом з діаспорою, громадою, бізнес-спільнотою організували централізований збір та закупи гуманітарної допомоги і вам потрібні актуальні потреби армії, допомога в логістиці чи перетині кордону;
  • якщо ви бажаєте стати донорською організацією і готові надавати кошти для закупки гуманітарної допомоги.

З приводу цих питань у ЛОДА просять писати на електронну скриньку [email protected] або телефонувати в межах Львівської області за коротким номером 112, з території інших областей чи з-за кордону – (032) 259 60 31.

Уся основна інформація щодо транспортування гуманітарної допомоги, перетину державного кордону з гуманітарним вантажем, доставки на проміжні склади у Республіці Польща та Львівській області, переказу коштів на рахунки координаційного штабу, допомоги у логістиці та координації допомоги від міжнародних донорських організацій шукайте за посиланням

Крім того, є відкриті рахунки у різних валютах, через які можна швидко та безпечно перечислити допомогу безпосередньо на закупівлю необхідних ресурсів для нашої армії.

Intermediary bank: Commerzbank ag
(Банк-посередник) Frankfurt am main, Germany
Swift: cobadeff
______________________________
Beneficiary bank: Kredobank
(банк отримувача) Lviv, Ukraine
Acc. 400888100500
Swift: wucb ua 2x
_______________________________
Beneficiary: jsc ‘Idea bank’
(отримувач) Lviv, Ukraine
Iban. Ua923253650000000000016004002
Swift: idba ua uk
Payment details: for ngo “analytical and advocacy center
(деталі платежу) “lviv regulatory hub”
Iban: ua603363102600300200100722620
Acc contr n __ dd ______
______________________________
Hryvnia account:
ГО «Аналітично-адвокаційний центр «Львівський регуляторний хаб»
79014, Львівська обл., м. Львів, вул. Козланюка 11а
ЄДРПОУ 41127790
IBAN UA 983363100000026005002722620
в АТ «Ідея банк»,
МФО 336310
Призначення платежу: благодійні внески.

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