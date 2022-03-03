Біля Волновахи збили російський винищувач, який бомбив місто

Українська протиповітряна оборона 3 березня збила російський винищувач Су-34, який бомбардував мирне населення Волновахи. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

«Щойно підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста», – вказано у повідомленні.

Зазначимо, що вранці 3 березня ЗСУ також знищили російський літак Су-30 над Ірпенем. А протягом 2 березня українська протиповітряна оборона знищила ще три літаки, два вертольоти та колони броньованої техніки російських окупантів.

За сім днів війни ЗСУ ліквідували близько 9000 російських військових, 217 танків, 900 одиниць бронетехніки, більше 60 повітряних суден. Детальніше про втрати РФ читайте тут.

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