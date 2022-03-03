Втрати російських окупантів: 9000 військових, 217 танків, 900 одиниць бронетехніки

Втрати російських загарбників, що вторглися в Україну, ростуть з кожним днем. За тиждень війни ЗСУ ліквідували близько 9000 військових РФ, 217 танків, 900 одиниць бронетехніки, більше 60 повітряних суден. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

З 24 лютого по 3 березня загальні бойові втрати Росії орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од.,

бойових броньованих машин ‒ 900 од.,

артилерійських систем – 90 од.,

РСЗВ ‒ 42 од.,

засоби ППО ‒ 11 од.,

літаків – 30 од. (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од. (інформація уточнюється);

автомобільної техніки ‒ 374 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ПММ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3.

Водночас у Генштабі додають, що ці дані є орієнтовними, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Знищена військова техніка РФ на Сумщині

Нагадаємо, вранці 3 березня над Ірпенем ЗСУ збили російський винищувач Су-30. А протягом 2 березня українська протиповітряна оборона знищила ще три літаки, два вертольоти та колони броньованої техніки російських окупантів.

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Фото: Генштаб ЗСУ