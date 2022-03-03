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Втрати російських окупантів: 9000 військових, 217 танків, 900 одиниць бронетехніки

Наталя Дуляба

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Втрати російських загарбників, що вторглися в Україну, ростуть з кожним днем. За тиждень війни ЗСУ ліквідували близько 9000 військових РФ, 217 танків, 900 одиниць бронетехніки, більше 60 повітряних суден. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

З 24 лютого по 3 березня загальні бойові втрати Росії орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 9000 осіб,
  • танків  ‒ 217 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од.,
  • артилерійських систем – 90 од.,
  • РСЗВ ‒ 42 од.,
  • засоби ППО ‒ 11 од.,
  • літаків – 30 од. (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од. (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки ‒ 374 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ПММ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3.

Водночас у Генштабі додають, що ці дані є орієнтовними, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Знищена військова техніка РФ на Сумщині

Нагадаємо, вранці 3 березня над Ірпенем ЗСУ збили російський винищувач Су-30. А протягом 2 березня українська протиповітряна оборона знищила ще три літаки, два вертольоти та колони броньованої техніки російських окупантів.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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