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ЗСУ збили російський винищувач над Ірпенем

Наталя Дуляба

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У четвер, 3 березня, над Ірпенем українські військові збили ворожий винищувач Су-30. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України.

«Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!», – написав він.

Зазначимо, що протягом минулої доби, 2 березня, українська протиповітряна оборона знищила ще три літаки, два вертольоти та колони броньованої техніки російських окупантів.

Станом на 2 березня ЗСУ ліквідували вже майже 9000 російських військових, що вторглися в Україну.

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