В Україні вже ліквідували 800 російських військових

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр інформує, що Україна ліквідувала вже біля 800 російських військових, які вторглися на нашу землю, повідомляє Міністерство оборони України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українська армія знищила більше 30 російських танків, майже 130 бойових броньованих машин, 7 літаків та вертольотів – 6.

Також відомо, що Україна відбиває атаку на Київ.

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Україна відбила від окупантів військовий аеродром Гостомель, що неподалік Києва, але його інфраструктуру фактично знищено.

На фото Сумщина і знищена військова техніка противника.

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