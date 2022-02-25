Україна відбиває атаку на Київ

У Києві зафіксовано два потужних вибухи від, ймовірно, ракетних ударів Росії, пише УП.

Близько 4:30 жителі Лівого берега столиці почули два потужних вибухи в районі Осокорків.

Українські сили ПВО збивають російські ракети над Києвом pic.twitter.com/bqx0znc3BU Реклама партнерів — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022

«Щойно подовжились удари по Києву крилатими чи балістичними ракетами. Я чув два потужних вибухи»,а – написав у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.

«Київ. Два потужних вибухи», – повідомив у Twitter колишній посол Олександр Щерба.

За даними УП, може йтися про падіння збитої українськими силами ракети чи якогось літального апарата в районі Осокорківських садів.

Після падіння уламків у будинку на Кошиця, 7 почалась пожежа.

Згодом Геращенко також повідомив про збиття системою протиповітряної оборони ворожого літального апарата, уламки від його упали в раоні вулиці Кошиця. За даними УП, частина уламків впала на вулиці Садовій.

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