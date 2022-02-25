Україна вже знищила понад 170 одиниць військової техніки Росії

Українська армія знищила більше 30 російських танків, майже 130 бойових броньованих машин, 7 літаків та вертольотів – 6. Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
За словами Головнокомандувача, ця важка доба закінчилася тим, що ми не дали ворогу досягти своїх загарбницьких планів.
Станом на 00:00 25 лютого:
- Угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої східніше Херсону.
- Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.
- Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений.
- На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.
- Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.
- На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.
- На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.
- В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.
- Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.
- Військово-Морські Сили ЗС України продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.
- Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.
- Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.
- Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю.
«Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6. Вірте у Збройні Сили України і нашу Перемогу!», – повідомив Валерій Залужний.
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Андрій Котенський