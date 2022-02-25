Україна вже знищила понад 170 одиниць військової техніки Росії

Українська армія знищила більше 30 російських танків, майже 130 бойових броньованих машин, 7 літаків та вертольотів – 6. Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За словами Головнокомандувача, ця важка доба закінчилася тим, що ми не дали ворогу досягти своїх загарбницьких планів.

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Станом на 00:00 25 лютого:

Угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої східніше Херсону.

Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.

Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений.

На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.

Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.

На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.

На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.

В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.

Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.

Військово-Морські Сили ЗС України продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.

Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.

Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю.

«Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6. Вірте у Збройні Сили України і нашу Перемогу!», – повідомив Валерій Залужний.

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