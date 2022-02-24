Україна відбила Гостомель від окупантів

Збройні сили України звільнили Гостомель від окупантів. Про це повідомив нардеп Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook.

За словами Вятровича, під час звільнення Гостомеля було знищено летовище.

Раніше Львівський портал повідомляв, що російські окупанти захопили контроль над аеропортом у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

Ймовірно, що окупанти планували здійснювати висадку військ з повітря у Гостомелі, але їхні плани зірвалися.

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