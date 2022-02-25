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Україна втратила контроль над переправою до Херсона

Анастасія Диняк

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Російські окупаційні війська подолали оборону Херсона. Про це Львівському порталу повідомили у Херсонській обласній державній адміністрації.

Ворожі війська, попри великі втрати, захопили контроль над переправою.

«Після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи  на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста», – заявили в облдержадміністрації.

Керівництво області закликає зберігати спокій і не піддаватися паніці. Наразі робиться все можливе для повернення контролю українській стороні.

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