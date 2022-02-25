Сенцов, Стерненко, «Антитіла»: відомі українці йдуть у тероборону

Відомі українські діячі долучаються до підрозділів територіальної оборони, про що вони пишуть у своїх соцмережах. Про це повідомляє Львівський портал.

«Мало пишу, бо багато справ. Ворог хоче знищити Україну та її народ. Всі до зброї! Йдіть до військкоматів, вступайте в лави ЗСУ, записуйтесь в самооборону, здавайте кров, допомагайте фронту, чиніть опір в тилу агресора. Смерть окупантам! Слава Україні!», – написав на своїй сторінці у Facebook український режисер і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов.

«Готові. Чекаємо на подальші розпорядження. Хай ця ніч буде доброю для України та вічною для російських загарбників!», – повідомив у своєму Facebook активіст Сергій Стерненко.

Реклама партнерів

«Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України і приєднались до ЗСУ. Вони вторглись в нашу державу. Вони підло атакували міста по всій нашій країні. Вони вбили тисячі наших громадян і продовжують це робити сьогодні. Вони століттями знищували наших людей, землю, культуру, державність. Але ми попри завищену імперську величність досі чинимо потужний спротив і будемо його чинити завжди», – відзначив на своїй сторінці у Facebook український гурт «Антитіла».

Водночас фронтмен «Антитіл» Тарас Тополя додав: «Вам не передати який тут дух в штабі батальйону! Скільки людей! Вгризатимемось зубами в рідну землю, посміхаючись».

До лав територіальної оборони записався й письменник, журналіст Вахтанг Кіпіані. Згодом на своїй сторінці у Facebook він поділився першими думками з цього приводу: «Бачу дуже літню жінку (це не перебільшення) з автоматом. Не знаю, наскільки добре вона стріляє. Але хоче жити вільною. Росіяни в кількох кілометрах від нас».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Дати відсіч російським окупантам у складі тероборони вирішив і керівник ГО «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: соцмережі