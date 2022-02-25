Оприлюднено можливий план захоплення Києва

Спецслужби повідомили про подальші плани російських загарбників, які мають на меті «взяти під контроль» столицю України – Київ, пише Дзеркало тижня.

За оперативним задумом РФ, силами до 2 тисяч спецназівців планується захопити один із двох аеропортів в Києві і засоби управління авіарухом, зазначена кількість військовослужбовців забезпечать прибуття основної групи сил в кількості до 10 тис. десантників літаками Іл-76 разом із легкою броньованою технікою і штатним озброєнням повітрянодесантних військ (БТР, Нона, автомобілі).

Управління десантною операцією здійснюватиметься з бортів літаків А-50, які перебуватимуть в повітряному просторі Білорусі та РФ.

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Перша частина десанту може прибути із Білорусі на гелікоптерах чи легких літаках.

В цей же час диверсійні групи, які вже знаходяться на території України, мають вчинити диверсії на електромережах і підстанціях, щоб відключити значну частину міста від електромережі та зв’язку, чим викликати паніку серед населення.

За задумом окремі групи провокаторів повинні організувати підпали та акти мародерства, щоб ще більше посіяти паніку та зосередити увагу правоохоронних органів саме на стабілізації ситуації з громадською безпекою, а не на пошуку диверсантів.

В цей час відбуватиметься масована кібератака на органи влади та інші життєво важливі сайти в Україні.

Перед цим, відбуватиметься активізація на фронті, можливі провокації по всій лінії кордону з Україною, що змусить військово-політичне керівництво вивезти основну частину боєздатних військ на лінію оборони, тому в Києві перебуватиме незначна кількість саме військ.

Задача десанту — блокувати Київ, комунікації, канали управління військами, захопити/підірвати арсенали, максимально посіяти паніку, створити умови для панічного виходу із Києва “неконтрольованих колон біженців”, які блокуватимуть магістралі/дороги, що ускладнить пересування військ, правоохоронних органів дорогами Києва.

Далі, захопити та контролювати основні органи влади — ОП, Генеральний штаб, Кабмін, Верховну Раду та утримувати їх до прибуття основних сил.

На проведення десантної операції дається доба, початок — по мірі готовності, пізно ввечері або вночі.

ДАТА проведення операції — невідома, очікується в найближчі дні, в залежності від погоди, розвитку політичної ситуації в світі та переговорних процесів.

Бажаний результат — захопити керівництво держави (не уточнюється кого саме) і заставити підписати мирну угоду на російських умовах під шантажем та можливістю загибелі великої кількості цивільного населення.

Навіть якщо частина керівництва держави буде евакуйована, хто не-будь із проросійських політиків зможе взяти «на себе відповідальність» і підписати документи, мотивуючи це “втечею” політичного керівництва із Києва.

Як результат, Україна може бути розділена на дві частини — за принципом Західної та Східної Німеччини, чи Північної і Південної Кореї.

При цьому, РФ визнає легітимною ту частину України, яка підпише ці угоди і буде лояльна до РФ. Керуючись принципом: «хто контролює столицю — той контролює державу».

Раніше Львівський портал повідомляв, що Україна відбиває атаку на Київ.

Україна відбила від окупантів військовий аеродром Гостомель, що неподалік Києва, але його інфраструктуру фактично знищено.

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