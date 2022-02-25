Мешканці Львівщини масово повідомляють про ворожі «мітки»

Жителі масово надсилають правоохоронцям дані про виявлені на території Львівської області ворожі «мітки». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як розповів заступник начальника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, звернень про «мітки», виявлені на території області, надходить настільки багато, що правоохоронці навіть не підраховують їхню кількість. Свідомі мешканці відразу повідомляють про такі знахідки від ворога.

«Мітки» можуть бути на дорогах, деревах, є приклади, як знімають квартири і ставлять мітки на балконах – це також дуже важливо, дахах будинків. Більше це стосується багатоповерхівок 60-, 80-, 90-х років, де можна вільно дістатися на дах будинку і поставити мітку. Прохання до всіх голів ОСББ, до всіх, хто відповідає за будинок, перевірити дахи, позамальовувати ці мітки, обов’язково повідомити поліцію, закрити доступ, щоб без дозволу відповідальної особи ніхто не міг туди підійти.

Обов’язково по можливості повідомляти поліцію з даними, хто це робить, як виглядає, на чому пересувається. Я бачив, що проводять рейди з замальовування таких міток. Прохання узгоджувати свої дії з відділками поліції вашого району чи міста», – розповів Дмитро Міхалець.

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Водночас у Нацполіції України додали, що йдеться про люмінесцентні мітки, які добре видно уночі. Правоохоронці вже затримали перших диверсантів, які їх малювали. Наразі відомо, що одного з них спіймали у Стрию.

«Визначено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах “Premise”. Тому у випадку громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силові структури», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Нагадаємо, українці стали виявляти на вулиці так звані «мітки» ворога – хрестоподібні позначки, які використовують російські окупанти уночі. Їх роблять на дорогах, дахах будинків та на деревах. Громадян закликають відразу замальовувати ці «мітки», присипати їх землею чи заливати смолою і обов’язково сповістити про знахідку на лінію «102».

Згодом у поліції створили окремий чат-бот у Telegram, аби українці оперативно могли повідомляти про знайдені ворожі «мітки».

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