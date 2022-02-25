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Кіберполіція створила чат-бот, куди можна надсилати інформацію про мітки ворога

Ольга Денисяка

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Поліція створила бот в месенджері Telegram, куди можна повідомити про підозрілі мітки та пересування ворога. Крім того, правоохоронці просять громадян повідомляти, якщо вони помітять поблизу підозрілих людей або автомобілі. Про це повідомили в Нацполіції.

Оперативники Департаменту кіберполії створили чат-бот в месенджері Telegram – @ukraine_avanger_bot.

Сюди можна повідомити про підозрілі мітки, залишені диверсантами і їхніми пособниками на дорогах та інших об’єктах інфраструктури. Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їхньої техніки та цілевказників.

Важливо! Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку. Крім того, такі мітки необхідно знищувати, аби максимально утруднити окупантам просування територією України.

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Водночас поліція просить повідомляти про пересування автомобілів, водії яких залишають мітки для можливої висадки ворожого десанту.

Нагадаємо, раніше правоохоронці звертали увагу людей на необхідність повідомляти на лінію 102 про  підозрілих осіб з червоними або білими елементами на одязі, а також про підозрілі речі.

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