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Укравтодор закликав знищувати мітки окупантів на дорогах

Ольга Денисяка

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Укравтодор закликав українців знищувати позначки на дорогах і повідомляти про них у поліцію, оскільки такі знаки використовують окупанти. Про це йдеться у Facebook Укравтодору.

«Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі», – йдеться в повідомленні.

В Укравтодорі закликають замальовувати їх або присипати землею, брудом, чи заливати смолою. Українців просять бути пильними і обов’язково повідомляти про них поліцію на гарячу лінію 102.

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