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Садовий закликав львів’ян перевірити укриття. Карта

Ольга Денисяка

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Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців міста самостійно перевірити стан укриттів. Особливо пильними  треба бути тим, хто проживає поблизу стратегічних об’єктів. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент Львівського порталу.

Зранку 24 лютого на Львівщині під обстріл потрапили три військові частини. За словами Андрія Садового, на території Львова також «є об’єкти, які можуть атакувати». Відтак мер міста закликав містян перевірити, де розташоване найближче укриття та в якому воно стані.

«Прохання до керівників ОСББ, управляючих компаній та мешканців: ви повинні перевірити всі укриття, щоб за необхідності туди спуститися. Будь ласка, зробіть це. Там має бути сухо, повинне бути освітлення та працюючий радіоприймач», – заявив Садовий.

Карта із доступними укриттями – за цим посиланням.

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Зазначимо, що підвали – це найперші укриття в разі небезпеки, оскільки вони є безпосередньо під будинками. Також підземні паркінги новобудов – найбільш комфортні як приміщення для укриття.

Також мер повідомив, що станом на 17:00 год. комунальні служби продовжують працювати в повному обсязі: в місті безперебійно працює електро-, газо- та водопостачання. Щодо громадського транспорту, то з маршрутів зняли третину маршруток, а трамваї та тролейбуси курсують у звичному режимі.

Нагадаємо, що після оповіщення сирен у місті варто негайно увімкнути приймачі дротового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі та вислухати повідомлення щодо подальших дій. Перелік частот – тут.

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