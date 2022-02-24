Російські колаборанти у Telegram: які канали спеціально залякують українців

Українців закликають вірити лише офіційним джерелам інформації і не вірити низці Telegram-каналів, які залякують громадян і здійснюють психологічний терор. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі протидії дезінформації.

«Це – інформаційний тероризм. Такі дії ворога в мережі вийшли за межі фейків або звичайних інформаційних маніпуляцій, оскільки вони направлені конкретно на залякування населення України, нагнітання панічних настроїв та психологічний терор, що повністю підпадає під визначення тероризму», – йдеться у повідомленні.

У списку Центру протидії дезінформації – майже пів сотні Telegram-каналів:

Реклама партнерів

Натисніть на зображення для збільшення

Українців закликають черпати інформацію лише з офіційних джерел: держструктур, органів місцевої влади, силових відомств тощо.

Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяє відверто терористичній діяльності Росії!

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.