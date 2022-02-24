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РФ завдала понад 30 ударів по важливих об'єктах інфраструктури в Україні, - Генштаб

Оксана Попович

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У четвер, 24 лютого, ворожі війська РФ нанесли більше 30 ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Станом на 13:00 збройні сили Російської федерації завдали понад 30 ударів по цивільній та військовій інфраструктурі України. При цьому ворог використовував крилаті ракети «Калібр», реактивні системи залпового вогню, авіацію та артилерію.

Наразі противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону за напрямками Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка.

У ЗСУ також фіксують роботу диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.

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Відтак Об’єднані сили перейшли до ведення оборонної операції та дають відсіч ворогу.

«Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії. Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російська військова техніка порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Згодом російські війська пішли на прорив державного кордону в Київській області.

Наразі російські війська розвивають наступ у двох напрямках – на Мелітополь і Херсон. Також під Харковом та в зоні ООС йдуть важкі бої. Проте українські військові повернули під повний контроль місто на Луганщині Щастя, а також Маріуполь.  Також їм вдалося зупинити ворожий наступ в Чернігівській області.

Зі всіх куточків України надходять повідомлення про десятки загиблих та поранених.

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