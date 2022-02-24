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Російські війська перетнули кордон України в 4 областях

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Російська військова техніка порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Про це йдеться на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

«В Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках. Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області», – йдеться у повідомленні МВС.

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Пізніше у відомстві додали, що на Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків

«Ворог підступно виставив уперед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії», – зазначили у МВС.

Крім того, обстрілу зазнала більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Також військовослужбовці ведуть бій з противником в районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області. А поблизу Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Станом на 11:00 24 лютого є інформація про трьох загиблих прикордонників.

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Фото: МВС

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