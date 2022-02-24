Російська техніка пішла на прорив в Київській області

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.
Ворожі війська намагаються прорвати державний кордон на півночі країни.
«В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча», – йдеться у повідомленні.
Прикордонниками разом з українськими військовими чинять опір противнику. Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону ворог веде обстріли з ГРАДів.
«Прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією», – повідомили у ДПСУ.
У Державній службі надзвичайних ситуацій додали, що рятувальники у четвер, 24 лютого, ліквідовували низку пожеж на об’єктах Київщини, які зазнали авіаобстрілів. Йдеться про такі населені пункти:
- Білоцерківський район: с. Ольшаниця
- Вишгородський район: с. Нові Петрівці
- Броварський район: с. Калинівка
- Фастівський район: с. Данилівка
- Обухівський район: м. Васильків
- Бориспільський район: с. Ревне
Раніше повідомлялося, що російська військова техніка порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях.
Наразі російські війська розвивають наступ у двох напрямках – на Мелітополь і Херсон. Також під Харковом та в зоні ООС йдуть важкі бої. Проте українські військові повернули під повний контроль місто на Луганщині Щастя, а також Маріуполь. Також їм вдалося зупинити ворожий наступ в Чернігівській області.
Зі всіх куточків України надходять повідомлення про десятки загиблих та поранених.
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Оксана Попович