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Російська техніка пішла на прорив в Київській області

Оксана Попович

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В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

Ворожі війська намагаються прорвати державний кордон на півночі країни.

«В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча», – йдеться у повідомленні.

Прикордонниками разом з українськими військовими чинять опір противнику. Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону ворог веде обстріли з ГРАДів.

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«Прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією», – повідомили у ДПСУ.

У Державній службі надзвичайних ситуацій додали, що рятувальники у четвер, 24 лютого, ліквідовували низку пожеж на об’єктах Київщини, які зазнали авіаобстрілів. Йдеться про такі населені пункти:

  • Білоцерківський район: с. Ольшаниця
  • Вишгородський район: с. Нові Петрівці
  • Броварський район: с. Калинівка
  • Фастівський район: с. Данилівка
  • Обухівський район: м. Васильків
  • Бориспільський район: с. Ревне

Раніше повідомлялося, що російська військова техніка порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях.

Наразі російські війська розвивають наступ у двох напрямках – на Мелітополь і Херсон. Також під Харковом та в зоні ООС йдуть важкі бої. Проте українські військові повернули під повний контроль місто на Луганщині Щастя, а також Маріуполь.  Також їм вдалося зупинити ворожий наступ в Чернігівській області.

Зі всіх куточків України надходять повідомлення про десятки загиблих та поранених.

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