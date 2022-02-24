Вторгнення РФ: понад 40 загиблих та десятки поранених в Україні

Від початку російської агресії в Україні загинуло понад 40 людей, ще кілька десятків – поранені. Про це на брифінгу 24 лютого повідомив позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає Укрінформ.

Інформація про загиблих та постраждалих через російський наступ надходить з різних куточків України. За словами Олексія Арестовича, наразі вже налічується понад 40 загиблих та кілька десятків поранених за 24 лютого.

Водночас невтішні вісті про втрати поступають із Вінничини. Там внаслідок обстрілу та пожежі на арсеналі поблизу міста Калинівка загинули двоє військових, ще 25 людей отримали поранення.

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«Унаслідок обстрілу на території ВЧ А1119 зайнялися склади стрілецької зброї. Був один загиблий безпосередньо на вишці. Поранено до 20 військових і шість вільнонайманих цивільних осіб. Усі вони госпіталізовані, перебувають у стані до середньої важкості. Їм усім надається допомога. На жаль, був один «важкий» військовий, він помер у лікарні», – повідомив голова Калинівської міської громади Василь Поліщук.

Відтак мешканців довколишніх сіл, які розташовані на небезпечній відстані від військового арсеналу, евакуювали. Також евакуйовано й військових. Їх розмістили у місцевій школі. Руйнувань і пошкоджень житлових будинків за межами військової частини наразі не зафіксовано.

Варто зазначити, що у Вінницькій області, окрім військових складів поблизу Калинівки, обстріляли ракетами військові частини у місті Тульчин та селі Бохоники.

Також є повідомлення про 18 загиблих внаслідок військового удару по військовій частині у Подільському районі Одеської області. За повідомленням пресслужби Одеської обласної державної адміністрації, через обстріли військової частини в селі Липецьке загинули 18 осіб: 8 чоловіків та 10 жінок.

Станом на 11:00 силами співробітники ДСНС дістали з-під завалів 6 осіб, які госпіталізовані в Подільську міську лікарню, але один потерпілий помер лікарні (один з 18).

Ще шестеро загинули та близько 12 людей отримали поранення через обстріли у Броварах на Київщині, пише Суспільне. Там ворог завдав двох ударів ракетами.

Також відомо про трьох загиблих та семеро поранених внаслідок ударів залпового вогню системою «Смерч» по житлових масивах та аеропорту Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що російська військова техніка порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях.

Наразі російські війська розвивають наступ у двох напрямках – на Мелітополь і Херсон. Також під Харковом та в зоні ООС йдуть важкі бої. Проте українські військові повернули під повний контроль місто на Луганщині Щастя, а також Маріуполь. Також їм вдалося зупинити ворожий наступ в Чернігівській області.

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