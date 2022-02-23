Італія відкрила кордони для вакцинованих українців

З 1 березня Італія дозволить в’їзд повністю вакцинованих від коронавірусу українців. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр охорони здоров’я країни Роберто Сперанца.

Відтак, з 1 березня громадяни не країн ЄС зможуть в’їхати в Італію лише з сертифікатом про повну вакцинацію від коронавірусу, довідкою про одужання або з негативним тестом.

Крім того, після перетину кордону не треба буде проходити обов’язковий п’ятиденний карантин, як це є зараз. Достатньо показати одну із довідок.

Як повідомляв Львівський портал, з 21 лютого набули чинності нові правила перетину кордонів Австралії. Країна вперше за два роки, дозволила в’їзд для туристів, повністю вакцинованих проти Covid-19.

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З 7 лютого для в’їзду до Португалії іноземцям низки країн, зокрема й України, достатньо надати підтвердження повного курсу вакцинації проти Covid-19.

Словаччина також спростила умови вʼїзду для мандрівників з інших країн. Тепер для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали коронавірус, карантин після прибуття не є обов’язковим.

Для поїздки у Францію більше не потрібно здавати ПЛР-тест за 48 годин до прибуття в країну. Достатньо надати підтвердження повного курсу вакцинації проти Covid-19.

Додамо, що перед поїздкою обов’язково перевірте актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ. А з умовами в’їзду до інших країн можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

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