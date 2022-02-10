Словаччина спростила умови в'їзду до країни

Словаччина спростила умови вʼїзду для мандрівників з інших країн. Тепер для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали коронавірус, карантин після прибуття не є обов’язковим. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі України.

Так, від 4 лютого після прибуття до Словаччини люди, які перехворіли на коронавірус більш ніж за 180 днів до подорожі, не повинні йти на обовʼязковий домашній карантин.

Водночас нещеплені туристи повинні зареєструватися на спеціальному сайті уряду Словаччини (eHranica) після прибуття до країни. Також для невакцинованих мандрівників скоротили термін карантину з 10 до 5 днів.

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Однак самоізоляцію можна перервати після отримання негативного результату ПЛР-тесту, пояснюють у прикордонній службі.

Нагадаємо, Італія продовжила заборону на в’їзд для українців. Заборона триватиме до 15 березня та стосуватиметься навіть тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19.

Також з 21 лютого набувають чинності нові правила перетину кордонів Австралії. Країна вперше за два роки, дозволила в’їзд для туристів, повністю вакцинованих проти Covid-19.

З 7 лютого для в’їзду до Португалії іноземцям низки країн, зокрема й України, достатньо надати підтвердження повного курсу вакцинації проти Covid-19.

Додамо, торік на початку листопада Рада Європейського союзу вирішила виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей у зв’язку з погіршенням ситуації з Covid-19.

З докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

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Фото: slovakstudy