Вперше від початку пандемії Австралія відкриває кордони для туристів

З 21 лютого набувають чинності нові правила перетину кордонів Австралії. Країна вперше за два роки, дозволила в’їзд для туристів, повністю вакцинованих проти Covid-19. Про це йдеться у Telegram АТ «Укрзалізниця».

Австралійський уряд закрив міжнародний кордон для всіх, окрім громадян і жителів Австралії, ще у березні 2020 року. Водночас у грудні 2021 року країна почала дозволяти в’їзд у країну кваліфікованим мігрантам, іноземним студентам та туристам.

Так, у понеділок, 7 лютого, стало відомо, що вже з 21 лютого вакциновані мандрівники зі всього світу зможуть відвідати Австралію. Невакцинованим мандрівникам доведеться подавати заяву, щоб приїхати до Австралії, і пройти карантин у готелі, якщо їм буде надано дозвіл на в’їзд в країну.

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Додамо, що минулого тижня в Австралії було уповільнення кількості щоденних інфікувань та випадків госпіталізацій. У понеділок Австралія повідомила про трохи понад 23 тисяч нових випадків зараження, що є найнижчим показником за 2022 рік. Близько місяця тому в країні фіксували 150 тисяч.

Зазначимо, що перед поїздкою обов’язково перевірте актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ. Також на сайті МЗС можна знайти відповіді на найбільш розповсюджені запитання щодо подорожей.

Нагадаємо, нещодавно Італія продовжила заборону на в’їзд для українців. Заборона триватиме до 15 березня та стосуватиметься навіть тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19.

Як писав Львівський портал, ще торік на початку листопада Рада Європейського союзу вирішила виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей у зв’язку з погіршенням ситуації з Covid-19. З докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.