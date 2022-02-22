«Ми нікому і нічого не віддамо»: Зеленський звернувся до українців на тлі визнання РФ «Л/ДНР»

Своїми рішеннями щодо визнання «незалежності» окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там з 2014 року. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО, передає Офіс президента.

«Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії», – наголосив президент.

Крім того, за його словами, визнання «незалежності» окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у межах «Нормандської четвірки».

«Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію, що склалася, з Президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Президентом США Джозефом Байденом, Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Також запланована телефонна розмова з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він зазначив, що сьогодні МЗС України направило державам – членам Ради Безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Також ініційовано скликання засідання Ради Безпеки ООН та проведення спеціального засідання ОБСЄ.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, ініційовано екстрене скликання саміту «Нормандської четвірки».

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Президент запевнив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню й не піддається на провокації.

«Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами – правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Щойно ми побачимо зміну ситуації, щойно ми побачимо зростання ризиків – ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так було й надалі», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував усім громадянам України, які вкотре доводять, що українці – розумна й мудра нація і попри все зберігає холодну голову, реагує спокійно та виважено.

«Ми давно й до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає. Нікого і нічого не боїмося. Нікому і нічого не віддамо. Ми на своїй землі.За нами – правда. За нами – Україна. Мета одна – мир в Україні. Слава Україні!», – зазначив Президент.

Визнання РФ «Л/ДНР»

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих указах вказується, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Після визнання Росією «Л/ДНР» Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Також негайно розпочали засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як передає Радіо-Свобода, жителі окупованого Донецька повідомляють про захід надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення. Як повідомили кілька очевидців близько 23:00 год. колона пройшла прямо по центру міста та рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу «за вісім років».

Раніше США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

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