Петиція про скасування касових апаратів набрала необхідні голоси

Українці зібрали понад 25 тисяч підписів за скасування касових апаратів для представників бізнесу, аби дати їм можливість розвиватися. Тепер Президент України Володимир Зеленський повинен розглянути петицію, передає кореспондент Львівського порталу.

Ініціатор петиції Олександр Горальник закликає скасувати касові апарати. Таку потребу він пояснює необхідністю розвиватися малому та середньому бізнесу без додаткових витрат та зайвого тиску.

«Політики й особисто президент Зеленський постійно кажуть, що повернуть українців з-за кордону, кажуть, що нібито збільшують мінімальну зарплатню, щоб наші люди багатіли, і при цих усіх словах вводять касові апарати. Але це так не працює», – вважає автор петиції.

За його словами, для того, щоб люди багатіли, потрібно зменшити податки та тиск на бізнес і хоча б «не заважати бізнесу, роблячи РРО». Олександр Горальник просить главу держави не відтермінувати касові апарати, а скасувати їх взагалі.

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«Прошу не слухати Данила Гетманцева, який дуже захищає чиїсь інтереси фірм, які виготовляють касові апарати, а прислухатися до людей, які виживають у часи пандемії завдяки власному бізнесу», – додав він.

Оскільки петиція набрала 25 758 голосів з 25 000 необхідних, її повинен розглянути президент України Володимир Зеленський. Наразі відповіді від нього ще не надходило.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці 2-4 групи зобов’язані використовувати РРО або програмні касові апарати (додаток, що можна встановити на смартфон або планшет). Ця вимога мала запрацювати ще з 2021 року, однак через коронакризу її запровадження перенесли на рік.

Через вступ у силу обов’язкової вимоги проводити операції купівлі-продажу через касові апарати, ФОП масово реєструють РРО з початку року. Через такий ажіотаж, зокрема, приватний сервіс програмного РРО Checkbox почав повідомляти про масові збої. У компанії сподіваються, що такі збої не стануть причинами штрафів для їхніх клієнтів з боку податкової, а якщо такі будуть – покриють ці витрати.

Додамо, як писав Львівський портал, Рада може відтермінувати штрафи для підприємців за відсутність касових апаратів.

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