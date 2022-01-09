Рада може відтермінувати штрафи для підприємців за відсутність касових апаратів

Верховна Рада може до 1 лютого відтермінувати штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів. Відповідні зміни до законодавства пропонує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Еспресо.

«Я вже запропонував відповідну поправку, гадаю, що ми її проголосуємо доволі швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів) до 1 лютого 2022 року», – сказав Данило Гетманцев.

З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці 2-4 групи зобов’язані використовувати РРО або програмні касові апарати (додаток, що можна встановити на смартфон або планшет). Ця вимога мала запрацювати ще з 2021 року, однак через коронакризу її запровадження перенесли на рік.

Через вступ у силу обов’язкової вимоги проводити операції купівлі-продажу через касові апарати, ФОП масово реєструють РРО з початку року. Через такий ажіотаж, зокрема, приватний сервіс програмного РРО Checkbox почав повідомляти про масові збої. У компанії сподіваються, що такі збої не стануть причинами штрафів для їхніх клієнтів з боку податкової, а якщо такі будуть – покриють ці витрати.

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