Станом на ранок, 20 лютого, на Львівщині виявили 635 нових хворих на Covid-19. Водночас одужали 337 людей, ще 13 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Загалом на Львівщині коронавірус діагностували у 300 671 мешканця області. За минулу добу лабораторні центри провели 1429 ПЛР-тестів. Із них 635– виявились позитивними.

За даними Львівської ОДА, нових хворих виявили:

Дрогобицький: 25

Золочівський: 49

Львівський: 318 (м. Львів – 220)

Самбірський: 6

Стрийський: 76

Яворівський: 112

Червоноградський: 49

Крім того, впродовж минулої доби госпіталізували 60 осіб, натомість 784 хворих – скерували на самоізоляцію. Ще 41 людина перебуває на апаратах ШВЛ.

Реклама партнерів

Від ускладнень, спричинених Covid-19 померли 6525 людей ( +13 за останню добу). Натомість побороти хворобу змогли 233 513 мешканців області (+337 за минулу добу).

Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксували не менше, ніж по 2 000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

Епідеміологи вже заявили, що хвиля Covid-19 у Львівській області почала йти на спад. Оскільки останні дні на Львівщині фіксують меншу кількість хворих.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.