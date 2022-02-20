Станом на ранок, 20 лютого, на Львівщині виявили 635 нових хворих на Covid-19. Водночас одужали 337 людей, ще 13 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Загалом на Львівщині коронавірус діагностували у 300 671 мешканця області. За минулу добу лабораторні центри провели 1429 ПЛР-тестів. Із них 635– виявились позитивними.
За даними Львівської ОДА, нових хворих виявили:
- Дрогобицький: 25
- Золочівський: 49
- Львівський: 318 (м. Львів – 220)
- Самбірський: 6
- Стрийський: 76
- Яворівський: 112
- Червоноградський: 49
Крім того, впродовж минулої доби госпіталізували 60 осіб, натомість 784 хворих – скерували на самоізоляцію. Ще 41 людина перебуває на апаратах ШВЛ.
Від ускладнень, спричинених Covid-19 померли 6525 людей ( +13 за останню добу). Натомість побороти хворобу змогли 233 513 мешканців області (+337 за минулу добу).
Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксували не менше, ніж по 2 000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.
Епідеміологи вже заявили, що хвиля Covid-19 у Львівській області почала йти на спад. Оскільки останні дні на Львівщині фіксують меншу кількість хворих.
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Ірина Марчук