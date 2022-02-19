Covid-19 підтвердили ще у 911 мешканців Львівщини

Станом на ранок, 19 лютого, на Львівщині виявили 911 нових хворих на Covid-19. Водночас одужали 1937 людей, ще 9 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Загалом на Львівщині коронавірус підхопили 300 036 мешканців області. За минулу добу лабораторні центри провели 1470 ПЛР-тестів. Із них 911 – виявились позитивними.

За даними Львівської ОДА, нових хворих виявили:

Дрогобицький: 68

Золочівський: 125

Львівський: 423 (м. Львів – 317)

Самбірський: 41

Стрийський: 165

Яворівський: 20

Червоноградський: 69

Крім того, впродовж минулої доби госпіталізували 125 осіб, ще 940 хворих – скерували на самоізоляцію. Ще 44 хворих перебувають на апаратах ШВЛ.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19 померли 6512 людей ( +9 за останню добу). Натомість побороти хворобу змогли 233 176 мешканців області (+1937 за минулу добу).

Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксували не менше, ніж по 2 000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

Епідеміологи вже заявили, що хвиля Covid-19 у Львівській області почала йти на спад. Оскільки останні дні на Львівщині фіксують меншу кількість хворих.

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