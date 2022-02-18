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На Янівському цвинтарі спорудять поминальний центр

Наталя Дуляба

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На території Янівського цвинтаря у Львові спорудять поминальний центр, де будуть проводити похоронні церемонії. Відповідне рішення 18 лютого прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво церемоніальної будівлі на вул. Тараса Шевченка, 128.

Йдеться про перший у Львові поминальний центр, який збираються облаштувати на території Янівського цвинтаря. Це буде двоповерхова будівля із всією необхідною інфраструктурою.

Перший поверх матиме площу 308 м кв. Тут зроблять залу для прощання, кімнати для персоналу та інвентарю, кімнату з холодильними камерами, буде також окреме приміщення для ведучого церемонії, кухні і медпункту. Весь другий поверх віддадуть суто під адміністративну функцію.

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На території довкола проведуть благоустрій і з одного боку облаштують громадський простір, з іншого – автостоянку на 13 місць.

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Зазначимо, через суттєве перевантаження каплички на вулиці Пекарській про створення поминальних центрів при цвинтарях у Львові заговорили наприкінці 2021 року.

Такі поминальні центри збираються відкрити при Янівському і Личаківському цвинтарях. Приміщення для прощання передбачили й у майбутньому крематорії на Голосківському кладовищі, також подібний центр хочуть облаштувати на Сихові, але конкретне місце ще не визначили.

Як писав Львівський портал, у Львові є 12 кладовищ, проте ховають тіла лише на одному з них – Голосківському. На інших, зокрема на Сихівському і Янівському, дозволені лише поховання до могил родичів, якщо там було залишене місце. Втім ліміт і на цих цвинтарях вичерпується.

Ще у 2019 році з’ясувалось, що міські кладовища є переповнені, а місця для поховань вистачить лише на кілька років.

Тому Голосківський і Сихівський цвинтар збираються розширити. Завершити всі необхідні для цього процедури вдасться мінімум навесні 2022 року.

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